25.03.2021 (08:02)

Более 160 усиленных рот ЮВО завершили тактические учения с поддержкой авиации

Более 160 усиленных рот мотострелковых, танковых и артиллерийских частей Южного военного округа (ЮВО) завершили двусторонние тактические учения.

Мероприятия боевой подготовки проводились на 30 общевойсковых полигонах и учебно-тренировочных комплексах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Ставрополье и Кубани, республиках Северного Кавказа., в Крыму, а также на полигонах военных баз ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего в марте было проведено более 80 двусторонних ротных тактических учений.

В едином замысле подразделения общевойсковых объединений и соединений морской пехоты Каспийской флотилии и Черноморского флота отработали полный перечень тактических действий и маневров – в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, как днем, так и ночью.

В совместных мероприятиях боевой подготовки приняли участие экипажи и летчики самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО. Ежедневно в интересах командиров рот для выполнения учебно-боевых задач было задействовано более 20 самолетов и вертолетов.

В соответствии с требованием командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова командиры подразделений выполняли учебно-боевые задачи во взаимодействии с мобильными тактическими группами по борьбе с беспилотниками, в составе разведывательно-огневых комплексов и с применением групп тактического воздушного десанта.

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