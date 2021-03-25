25.03.2021 (07:00)

Проверка военнослужащих полка РХБ защиты ВВО проведена в Бурятии

Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, совершили марш в назначенный район специализированного полигона «Онохой».

В ходе тактико-специальных занятий военнослужащие определили степень условного заражения объектов и местности, провели отбор проб воды, воздуха и почв для проведения исследований.

После чего специалисты подразделений РХБ защиты выполнили развертывание и подготовку к работе специальных машин, провели полную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения с использованием дезинфицирующих растворов.

К ТСЗ привлекалось более 400 военнослужащих и задействовано около 50 единиц специальной и автомобильной техники.

Практические занятия проводились в рамках полевого выхода специалистов РХБ защиты, который стартовал в начале марта текущего года.

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