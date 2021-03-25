25.03.2021 (06:30)

В Амурском общевойсковом объединении ВВО разведчики учатся проводить специальные операции в тылу условного противника

Специалисты разведки общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, приступили к тренировкам по выполнению специальных задач в тылу условного противника.

В ходе занятий совершенствуются методы заброса разведывательных групп в тыл условного противника с применением транспорта, а также путем совершения скрытного перемещения с совершением пеших маршей на расстояния около 20 километров. В тылу условного противника разведчики выполняют поиск целей и их уничтожение различными способами. Отрабатывают способы организации засад, налетов, совершения диверсионных актов на жизненно важных объектах и складах. Учатся выводить из строя систему коммуникации и связи.

При проведении тренировки особое внимание уделяется отработке вопросов взаимодействия и управления группами на большие расстояния с применением средств связи последнего поколения «Азарт» и «Акведук». Также отрабатываются возможности применения беспилотной летательной авиации (БПЛА) для увеличения дальности работы и скрытности радиосредств разведывательных групп для координации действий и передачи полученной информации.

В мероприятиях боевой подготовки задействовано более 500 военнослужащих и около 40 единиц техники различного назначения, в том числе современные бронеавтомобили «Тигр».

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