25.03.2021 (06:16)

В ВВО специалисты радиоэлектронной борьбы ВВО с помощью «радиокупола» защитили колонну боевой техники на марше от дронов «противника»

В ходе тактико-специального учения с подразделением радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения Восточного военного округа по организации защиты колонны военной техники на марше от радиоуправляемых мин и боевых БпЛА условного противника.

В ходе учения специалисты РЭБ организовали подвижную закрытую радиозону, установив на боевую технику малогабаритные станции помех «Лесочек».

Во время движения колонны боевой техники на марше удалось предотвратить несколько атак БпЛА условного противника, роль которого выполнял промышленный квадрокоптер с муляжом взрывного устройства и беспилотник самолетного типа. Кроме того, были нейтрализованы радиоуправляемые фугасы, расставленные по маршруту движения колонны. Тактика действий была выработана на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

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