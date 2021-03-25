25.03.2021 (06:00)

Подразделения аэрозольного противодействия ВВО в Забайкалье выполни-ли уникальную дистанционную маскировку района сосредоточения войск

Специалисты подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) дистанционно замаскировали район сосредоточения своих войск на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае в рамках выполнения задач полигонных работ.

Подразделения аэрозольного противодействия выполнили маскировку района сосредоточения и командного пункта с использованием специальных машин, а также унифицированных дымовых шашек, выполнив дистанционный пуск при помощи радиоэлектронного средства подрыва зарядов РПЗ-8хм. При этом военнослужащий-оператор во время начала дымопуска находился на расстоянии 900 м от места маскировки.

Войска, вооружение, военная техника и командный пункт мотострелкового соединения оказались полностью защищены от визуального и оптического обнаружения средств воздушной и наземной разведки условного противника, как с земли, так и с воздуха. Густым белым облаком было закрыто более 5 квадратных километров площади полигона.

В полевом выходе подразделений РХБ защиты принимают участие свыше 600 военнослужащих общевойсковой армии ВВО, задействовано свыше 200 единиц военной и специальной техники.

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