25.03.2021 (05:45)

Военные инженеры армейского корпуса ВВО на Сахалине обеспечили проход боевой техники через минные поля в ходе двухстороннего тактического учения

Военнослужащие инженерных подразделений армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине обеспечили безопасный

проход боевой техники мотострелкового соединения в ходе тактического учения.

Военные сапёры проложили путь для гусеничной техники соединения

через условные минные и инженерные заграждения. Кроме того, благодаря применению большого артиллерийского тягача БАТ-2, инженеры преодолели участки лесистой и болотистой местности, обеспечив при этом проход колонны состоящей более чем из 30 единиц гусеничной и колёсной техники.

Помимо этого, в ходе практической части военные инженеры выполнили

ряд задач с помощью миноискателей, организовали поиск и дистанционный подрыв различных взрывных устройств, заложенных на пути следования колонны мотострелковых подразделений.

Также, в составе саперных взводов военнослужащие отрабатывали установку минного поля на возможном пути следования условного противника.

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