25.03.2021 (05:45)
Военные инженеры армейского корпуса ВВО на Сахалине обеспечили проход боевой техники через минные поля в ходе двухстороннего тактического учения
Военнослужащие инженерных подразделений армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине обеспечили безопасный
проход боевой техники мотострелкового соединения в ходе тактического учения.
Военные сапёры проложили путь для гусеничной техники соединения
через условные минные и инженерные заграждения. Кроме того, благодаря применению большого артиллерийского тягача БАТ-2, инженеры преодолели участки лесистой и болотистой местности, обеспечив при этом проход колонны состоящей более чем из 30 единиц гусеничной и колёсной техники.
Помимо этого, в ходе практической части военные инженеры выполнили
ряд задач с помощью миноискателей, организовали поиск и дистанционный подрыв различных взрывных устройств, заложенных на пути следования колонны мотострелковых подразделений.
Также, в составе саперных взводов военнослужащие отрабатывали установку минного поля на возможном пути следования условного противника.