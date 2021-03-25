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25.03.2021 (05:30)

Ремонтники Амурского объединения ВВО восстановят легендарный танк Т-34, ранее стоявший на постаменте в качестве памятника

Специалисты ремонтного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированного в Приамурье, приступили к восстановлению танка Т-34, принимавшего участие в Великой Отечественной войне.

По инициативе командующего объединением генерал-майора Александра Санчика, танк был снят с постамента в мотострелковом соединении и передан ремонтникам для реставрации, восстановления двигателя и ходовых характеристик.

С первого дня технические специалисты приступили к работе в усиленном режиме. Большая часть непригодных для использования запчастей будет заменена на оригинальные или их аналоги. Часть запчастей будет изготовлено заново, по имеющимся чертежам. Военные специалисты имеют большой опыт в восстановлении боевой техники советского времени, что позволяет быстро находить аналоги деталей и проводить другие работы с легендарной машиной.

Восстанавливаемый танк Т-34-85 имеет героическое прошлое. Выпущенный на заводе № 183 «Имени Коминтерна» (г. Нижний Тагил) в феврале победного 1945 года он воевал в составе 2-й Отдельной танковой бригады 3-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Восточной Пруссии. В исторической справке указано, что танк воевал под командованием Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Мартыновича Ладушкина.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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