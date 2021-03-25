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25.03.2021 (05:10)

Первая тренировка воздушной части Парада Победы состоялась в Хабаровске

Лётчики армейской авиации Восточного военного округа провели подготовку вертолетов и выполнили первые тренировочные полеты воздушной части  Парада Победы в Хабаровске.

 Сначала экипажи ударных вертолетов «Аллигатор» и транспортно-штурмовых - «Терминатор» армии ВВС и ПВО ВВО, задействованные в воздушной части парада, посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели предполетную  подготовку воздушных судов, а именно осмотрели места стоянок на предмет отсутствия посторонних предметов, которые могут попасть в двигатели при взлете. Также проверили состояние несущих и рулевых винтов, фюзеляжей, хвостовых и концевых балок, шасси, оборудование грузовых кабин и кабин экипажей.

Вертолёты Ми-8амтш, Ка-52, Ми-26 сначала одиночно, а затем в составе пар выполнили выруливание на взлетную полосу, затем перелет в точку сбора и по готовности совершили полет по установленному маршруту.

Полеты проводились с аэродрома «Хабаровск-Центральный». Управлять вертолётами, участвующими в воздушных Парадах Победы на Дальнем Востоке страны, доверено лучшему лётному составу соединения армейской авиации ВВО.

Они состоятся 9 мая в Хабаровске, Владивостоке, Чите и Улан-Удэ. В них будет задействовано порядка 70 летательных аппаратов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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