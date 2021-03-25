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25.03.2021 (04:50)

Учение по переброске и применению спецназа в составе мобильного резерва проведено в Восточном военном округе

В Восточном военном округе (ВВО) состоялись масштабная тренировка подразделений противодействия терроризму.

В ходе проверки были отработаны вопросы переброски на большие расстояния и применения по предназначению подразделений специального назначения в составе мобильного резерва командующего войсками Восточного военного округа.

По замыслу учений условная террористическая группа планировала совершить нападение на военный аэродром ВВО.

В целях своевременного реагирования на возникшую угрозу захвата аэродрома, командованием округа было принято решение на оперативную переброску мобильного резерва.

Входящие в его состав подразделения соединений специального назначения ВВО были подняты по учебной тревоге, совершили марш на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун-К» на один из военных аэродромов в Хабаровском крае, с которого спецназ совершил перелет в указанный район на нескольких военно-транспортных самолетах Ан-12.

В ходе розыгрыша практических действий военнослужащие провели операцию по блокированию и уничтожению "боевиков" на аэродроме.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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