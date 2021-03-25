25.03.2021 (04:30)

Двухзвенные снегоболотоходы «Алеут» поступили на вооружение мото-стрелкового соединения ВВО в Забайкалье

На вооружение мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, поступили двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «Алеут».

Вездеход «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено - энергетический модуль, в котором могут перемещаться до 5 человек, включая водителя, заднее звено - трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составляет 2500 кг.

«Алеут» оснащен хорошо зарекомендовавшим себя дизельным двигателем отечественного производства, автоматической коробкой передач и простыми органами управления, как у грузового автомобиля.

Температурный режим эксплуатации составляет от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию и отлично подходит к местному резко-континентальному климату. ГАЗ-3344-20 способен преодолевать водные преграды. Движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя. Машина оснащена предпусковым подогревателем двигателя и топлива, оборудована системой обогрева салонов.

Новейшие «Алеуты» будут выполнять целый комплекс задач в ходе проведения повседневной деятельности соединения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице