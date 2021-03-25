25.03.2021 (05:00)

В Приморье молодые летчики Восточного военного округа отрабатывают ведение воздушного боя с самолетами условного противника

На аэродроме «Центральная Угловая» в Приморском крае молодые летчики истребительной авиационной части армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, на истребителях Су-30СМ, Су-35С и истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ отрабатывают тактику ведения воздушного боя с самолетами условного противника.

В ходе выполнения полётов лётчики, которые только в прошлом году одели лейтенантские погоны, выполняют упражнения курса боевой подготовки в небе. Особое внимание уделяется технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров и условным применением вооружения истребителей.

Полёты выполняются в светлое время суток на малых и средних высотах.

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