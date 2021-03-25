25.03.2021 (04:00)

Почти 9 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции

Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции препаратом Гам-КОВИД-Вак прошли почти 9 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота. В первую очередь прививка была сделана медицинским работникам, которые принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией и военнослужащим, несущим боевое дежурство.

Самолётами морской авиации флота несколько партий вакцины доставили на Камчатку, где прививку от COVID-19 получили военнослужащие Войск и сил на Северо-востоке России и Подводных сил ТОФ, в том числе, проходящие службу на отдаленных постах.

На сегодняшний день, в соответствии с поданными заявками, вакцинация двумя компонентами препарата проведена во всех основных объединениях, соединениях и воинских частях ТОФ. В том числе, вакцинированы более 1 тыс. военнослужащих, которые 9 мая примут участие в торжественном шествии в честь Дня Победы в Петропавловске-Камчатском. Завершена вакцинация тихоокеанцев-участников парада во Владивостоке.

Планируется, что в ближайшее время на Тихоокеанский флот поступит еще порядка 10 тысяч комплектов вакцины Гам-КОВИД-Вак.

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