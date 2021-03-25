25.03.2021 (05:00)

В подмосковной Кубинке прошли полёты экипажей пилотажных групп с боевым применением управляемых ракет

На аэродроме Кубинка прошли плановые полёты экипажей авиационных групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи», входе которых лётчики отработали практические пуски управляемых ракет «Воздух-Воздух».

Применение авиационных средств поражения проходило на полигоне Ладога, где предварительно одним из самолетов Су-35с сбрасывалась парашютная мишень, имитировавшую тепловую цель, например, двигатель самолёта условного противника. Экипажи пилотажных групп выполняли пуски ракет по воздушной цели на высоте около 9 тысяч метров и на скорости порядка 700 километров в час.

Помимо этого, лётчики «Стрижей» отработали посадку на оперативный аэродром в Республике Карелия.

Молодые экипажи «Стрижей» выполнили практические пуски ракет по воздушным целям впервые. Также экипажи авиагруппы «Русские Витязи» впервые провели боевые стрельбы на самолетах Су-35с, что стало одним из завершающих этапов переучивания и освоения нового типа авиационной техники.

Полёты на боевое применение проходили днем и ночью. Всего в полётах были задействованы самолеты МиГ-29, Су-30см, Су-35с, а также более 10 экипажей Центра показа авиационной техники им.И.Н.Кожедуба (Кубинка).



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