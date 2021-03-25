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25.03.2021 (03:30)

День безопасности дорожного движения прошел в Энгельсском соединение дальней авиации

С военнослужащими Энгельсского соединения дальней авиации провели лекционные занятия на тему организации дорожного движения в сложных метеорологических условиях.

В автомобильных парках были проведены смотры автомобильной и специальной техники, организованы занятия с владельцами личного автотранспорта.

Для наглядной демонстрации военнослужащим были показаны фильмы по организации внутренней службы в парках воинских частей, порядку оформления разрешений и допуска на перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, личного состава, а также особенностям управления личным автотранспортом.

На занятиях с военнослужащими произвели разбор наиболее часто встречающихся правонарушений, повышенное внимание было обращено на порядок движения в населённых пунктах и районах расположения детских садов и школ. Подобные мероприятия позволяют наглядно показать примеры последствий, не соблюдения правил дорожного движения.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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