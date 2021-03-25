25.03.2021 (00:30)

На первом этапе Всероссийского Конкурса фотографий «Маяки России-2021» отмечается высокая активность его участников

На первом этапе проведения открытого Всероссийского Конкурса фотографий «Маяки России-2021» отмечается активность участников, направляющих на рассмотрение комиссии свои фотоработы. Организатором открытого всероссийского Конкурса фотографий «Маяки России-2021» является Министерство обороны Российской Федерации в лице Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Адмирала Николая Евменова. Соорганизатором Конкурса является Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество».

Положение о проведении Конкурса утверждено Главнокомандующим ВМФ России Адмиралом Николаем Евменовым.

Целями Конкурса являются: привлечение внимания к истории развития маячного дела в России, воспитание бережного отношения к культурному и историческому наследию родного края и необходимости их сохранения, воспитания патриотизма через искусство фотографии, выявление и поддержка талантливых авторов, работающих в жанре художественной и документальной фотографии.

В Конкурсе могут принимать участие граждане России, вне зависимости от возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений, в том числе и непрофессиональные фотографы (интересы несовершеннолетних участников Конкурса представляют их законные представители).

Конкурс проводится в три этапа:

- первый этап (прием работ) с 1 сентября 2020 г. по 1 августа 2021 г.;

- второй этап (предварительный отбор) со 2 августа по 10 сентября 2021 г.;

- третий этап (финал Конкурса) с 11 по 24 сентября 2021 г.

Работы представляются на Конкурс в номинации:

- «Святыни морей» - показывающие маяки России и/или раскрывающие исторические аспекты создания Маячной службы России;

- «Смотрители маяков» - показывающие работу и быт маячников.

Выбор номинации, в которой участвует представленная на Конкурс фотография, осуществляет участник Конкурса, при этом работа должна соответствовать теме номинации. Положение о проведении Конкурса опубликовано на сайте Минобороны РФ и Русского Географического Общества.

Синхронно с проведением Конкурса В Калининградском филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» начала работу выставка «Маяки России». На экспозиции в библиотеке филиала представлено более 30 изображений маяков большого формата, что позволяет гостям виртуально «побывать» на маяках, расположенных на территории Ленинградской, Калининградской областей и Санкт-Петербурга. Цель выставки – изучение и популяризация маячного дела.

Выступивший на открытии выставки инспектор группы инспекторов ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» контр-адмирал Александр Цуркан подчеркнул важность изучения и сохранения маяков как объектов морского наследия.

За три недели работы выставки её посетили более 350 офицеров, курсантов и гражданского персонала филиала, многие из которые с интересом отметили выразительность и художественность фотографий с маячными сюжетами.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице