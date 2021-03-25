25.03.2021 (06:00)

Десантники зенитного ракетного полка Новороссийского горного соединения ВДВ в ходе завершившегося учения в Крыму поразили более 20 воздушных целей

В рамках тактического учения с гвардейским зенитным ракетным полком Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, завершившегося на полигоне Опук в Республике Крым, расчеты зенитных ракетных батарей «Стрела-10», переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» и зенитных установок ЗУ-23 осуществили прикрытие подразделений соединения в ходе ведения десантно-штурмовых действий по захвату аэродрома условного противника и обороны участка морского побережья от высадки его морского десанта.

После погрузки в самолет Ил-76МД личный состав зенитных ракетных батарей полка осуществил перелет с аэродрома Кировское на площадку приземления «Охчи-Оба» на полигоне Опук в Крыму.

Десантировавшись парашютным способом, вместе с парашютно-десантными подразделениями личный состав зенитного ракетного полка на штатной технике совершил марш в указанный район и осуществил прикрытие частей и подразделений Новороссийского горного соединения ВДВ от средств воздушного нападения, в ходе отражения наступления ближайших резервов условного противника.

В последующем подразделения полка вышли на стартовые позиции по урезу воды на побережье, где приступили к дежурству по противовоздушной обороне и прикрытию воинских частей и подразделений соединения, осуществлявших оборону участка побережья от высадки морского десанта условного противника.

В установленное время в небо над Черным морем взмыли воздушные мишени, имитирующие самолеты и вертолеты противника. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов «Верба», проведя все необходимые мероприятия, пусками ракет с временных и основных стартовых позиций уничтожили летательные аппараты условного противника. Всего в ходе воздушного боя было поражено более 20 воздушных целей.

Подводя предварительные итоги учения, его руководитель гвардии полковник Геннадий Винник отметил высокую профессиональную подготовку воинов-десантников гвардейского зенитного ракетного полка, поразивших все воздушные цели.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 40 единиц военной и специальной техники гвардейского зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.



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