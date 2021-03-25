25.03.2021 (00:05)

В Новороссийском горном соединении ВДВ проходит основной этап конкурса Воздушно-десантных войск по армейскому тактическому многоборью «Тактический стрелок»

На полигоне Раевский Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения проходит основной этап первенства Воздушно-десантных войск по армейской тактической стрельбе «Тактический стрелок», проводящийся в рамках Армейских международных игр-2021.

В ходе основного этапа, который продлится три дня, участники должны выполнить упражнения, имитирующие различные виды боя:

- бой в здании, где необходимо поразить разные цели, установленные за препятствиями. Выполнение упражнения осложняется тем, что никто из участников не знает расположение мишеней и действует в соответствии с обстановкой;

- бой в лесу, при котором участник уничтожает цели из автомата и пистолета, перемещаясь от укрытия к укрытию;

- бой на площадке приземления. Выполнение данного упражнения осложнено тем, что участник ведет стрельбу по мишеням, находясь в подвесной системе парашюта, закрепленной на стапеле. Таким образом имитируется снижение на парашюте.

Еще одно упражнение — это освобождение раненого заложника. Особенностью упражнения является то, что во время его выполнения, участники спешиваются из кузова автомобиля, занимают огневые позиции и, действуя в составе группы из четырех человек, уничтожают цели и эвакуируют условно раненого с поля боя. Двое участников эвакуируют раненого заложника на носилках, а остальные прикрывают отход группы. Кроме того, сложность упражнения заключается в том, что раненого имитирует полноразмерный манекен весом около 86 кг и его необходимо эвакуировать с поля боя максимально быстро.

Бой при попадании в засаду ведут два участника на автомобиле. Один ведет огонь по мишеням из окна автомобиля, второй, покинув автомобиль, выполняет стрельбу из положения лежа. Затем участники поочередно перемещаются к укрытию, из которого ведут уничтожение оставшихся целей.

Оценка выполнения упражнения ведется на основании временных показателей, точности стрельбы, соблюдения требований безопасности.

Турнир проводится по правилам нового военно-прикладного вида спорта — армейское тактико-стрелковое многоборье, включающее в себя огневую подготовку, элементы рукопашного боя, оказание первой помощи раненному, метание ножа и саперной лопатки, а также решение тактических задач.

В соревнованиях принимают участие более 120 военнослужащих в составе 12 команд, представляющих все соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск от Уссурийска до Новороссийска.

Команда, одержавшая победу в отборочном этапе, представит «крылатую пехоту» на всеармейском этапе конкурса, который пройдет в мае текущего года.



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