24.03.2021 (21:31)

Пятая научно-практическая конференция, посвященная транспортным средствам специального назначения, состоялась в филиале Военной академии МТО в г. Омске

В рамках проведения «Дня инноваций Вооруженных сил Российской Федерации» в филиале Военной академии материально-технического обеспечения в г. Омске состоялась Пятая Всероссийская научно-практическая конференция «Транспортные средства специального назначения: разработка, производство и модернизация».

В работе конференции приняли участие представители семи организаций, среди которых были представлены работы филиала ВА МТО в г. Омске, Военного института (железнодорожных войск и военных сообщений) (г. Санкт-Петербург), Омского государственного университета путей сообщения (г. Омск), Омского университета водного транспорта, Военно-учебного центра Росгвардии (г. Омск) и другие.

Основными направлениями деятельности научных секций конференции стали темы, касающиеся конструкций, энергетических установок, электрооборудования, а также вопросы производства транспортных средств специального назначения.

Возглавил работу конференции председатель военно-научного комитета штаба МТО полковник Марс Шарипов.

С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель начальника филиала по учебной и научной работе к.п.н., доцент полковник Павел Кобзарь.

По окончании пленарного заседания гости конференции, профессорско-преподавательский состав кафедр и курсанты филиала приняли участие в работе научных секций.

Также, участники конференции смогли ознакомиться с выставкой, посвященной «Дню инноваций Вооруженных сил Российской Федерации».

В качестве экспонатов выставки были представлены научно-технические разработки и научные труды профессорско-преподавательского состава и адъюнктов филиала.

Ежегодное проведение конференции с обменом опытом и информацией по перспективным направлениям деятельности существенно влияет на продуктивность научной работы, помогает актуализировать проводимые научные исследования в вузе.



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