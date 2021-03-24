24.03.2021 (21:29)
Войска РХБЗ получат модернизированный «Солнцепек»
Предприятиями промышленности в рамках серийного производства выполняются работы по модернизации боевых машин БМ-1 тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.
Модернизация позволит увеличить дальность и точность стрельбы, площадь поражения цели одним боеприпасом, сократит нормы расходов боеприпасов.
Также модернизация направлена на повышение защищенности от противотанковых средств поражения. Применение современных прицельных, навигационных комплексов и новых неуправляемых реактивных снарядов уменьшит время на подготовку и выполнение огневых задач.
Работа по модернизации боевых машин осуществляется предприятиями промышленности в рамках выполнения государственного оборонного заказа.
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