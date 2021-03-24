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24.03.2021 (21:29)

Войска РХБЗ получат модернизированный «Солнцепек»

Предприятиями промышленности в рамках серийного производства выполняются работы по модернизации боевых машин БМ-1 тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

Модернизация позволит увеличить дальность и точность стрельбы, площадь поражения цели одним боеприпасом, сократит нормы расходов боеприпасов.

Также модернизация направлена на повышение защищенности от противотанковых средств поражения. Применение  современных прицельных, навигационных комплексов и новых неуправляемых реактивных снарядов уменьшит время на подготовку и выполнение огневых задач.

Работа по модернизации боевых машин осуществляется предприятиями промышленности в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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