24.03.2021 (20:25)

Министр обороны России вручил премии за вклад в развитие военно-патриотической темы в культуре

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил премии в области культуры и искусства за 2019 и 2020 годы. Юбилейная, пятая церемония награждения лауреатов прошла в Центральном академическом театре Российской Армии.

«Стоя на этой сцене, хочу поблагодарить тех, кто вместе с нами возрождал былое величие военной культуры, творчества и искусства. За это время восстановлены ансамбли и творческие коллективы в родах и видах войск, в военных округах. И самое главное, что все это время с нами те, кто сегодня выйдет на эту сцену», — сказал глава военного ведомства, открывая мероприятие.

Из рук Сергея Шойгу награду за вклад в развитие военно-патриотической темы в культуре получил народный артист РФ Сергей Безруков.

Премий Минобороны России в различных номинациях также удостоились журналист Аркадий Мамонтов, саксофонист Игорь Бутман, артистка театра Лариса Голубкина, писатель Захар Прилепин, творческий коллектив ансамбля Черноморского флота, сотрудники Центрального музея Вооруженных Сил РФ и многие другие.

Премия в области армейской культуры учреждена по решению Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Попробовать свои силы в литературе, музыке, живописи, театральном творчестве может любой желающий. Выдвижение кандидатов на конкурс проводится по ходатайству замминистра обороны, органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти, органов госвласти субъектов, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций.



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