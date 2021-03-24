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24.03.2021 (20:21)

Главнокомандующий ВМФ России наградил хоккеистов Северного флота

Сегодня в спортивном комплексе «Старт» главной базы Северного флота — Североморска — главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов вручил награды хоккеистам сборной Северного флота по итогам чемпионата ВМФ по хоккею с шайбой, посвященного Дню моряка-подводника.

 Адмирал Николай Евменов пожелал североморцам дальнейших побед и успехов на льду. В церемонии награждения также принял участие командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

 По итогам чемпионата Военно-Морского Флота по хоккею североморцы заняли второе место.

 В состав сборной Северного флота входят лучшие игроки команд Северной военной хоккейной лиги: «Альбатрос» — Кольской флотилии разнородных сил, «Гроза» — объединения ВВС и ПВО, «К-21» — управления и штаба флота, «Спутник» и «Авианосец», представляющие морскую пехоту и тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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