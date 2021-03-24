24.03.2021 (20:18)

Юнармия запускает конкурс для начинающих дизайнеров

Юнармия дает шанс начинающим дизайнерам и моделям. Проявить себя участники движения могут в рамках творческого конкурса, который проводится совместно с международным журналом «Академия моды kids».

Цель проекта — привлечь внимание профессионалов к творчеству молодых модельеров и художников, стилистов и визажистов. Как отмечают организаторы, в наше время важно быть всесторонне развитым человеком. И Юнармия всячески этому способствует, воспитывая молодежь, которая чтит традиции и историю своего народа, а также любит красоту, искусство и творчество.

У конкурса три направления, в каждом из которых несколько номинаций, а всего их около 25. Например, дизайн одежды с этническими мотивами, создание головных уборов или кукол, вышивка, разработка креативных текстильных материалов, конструирование. Также выберут лучших стилистов, визажистов и фотомоделей.

Для участников предусмотрены три возрастные категории: дебют (8–12 лет), хобби (13–17 лет) и профи (19–25 лет). Планируется, что проект поддержит более 1000 юнармейцев со всей России.

Прием заявок по первому направлению «Я дизайнер» начался 23 февраля и продлится до 1 мая, по второму «Мастера декоративно-прикладного искусства» — с 1 июня по 1 сентября, по третьему «На стиле» — с 1 октября по 20 ноября. Итоги подведут в конце осени. Сам конкурс посвящен празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Организаторы заранее просят учитывать тематику, а значит преимущества у жюри получат работы, отражающие именно ее.

В рамках конкурса планируется проведение мастер-классов в формате вебинаров от ведущих специалистов Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина и экспертов международного глянцевого журнала «Академия моды Kids».

В состав жюри конкурса войдут известные специалисты в области моды, преподаватели художественных дисциплин и представители Юнармии. Всех финалистов отметят дипломами и подарками, а победители конкурса получат преференции при поступлении в Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина. Лучшие работы попадут на страницы международного журнала «Академия моды kids», а фотомоделей пригласят на съемку к известному фотохудожнику Энцо Розамилья. Кстати, в случае заинтересованности партнеров конкурса в авторских работах лауреатов, возможно заключение соглашений о сотрудничестве.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «АРТ-Юнармия» пройдет 27 ноября 2021 года.

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