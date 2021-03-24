24.03.2021 (20:14)

В филиале Военной академии РВСН прошёл чемпионат по самбо

В филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в подмосковном Серпухове прошел чемпионат учебного заведения по самбо. В турнире приняли участие более 80 курсантов.

Для определения командного первенства каждая команда могла заявить по одному человеку в каждой весовой категории, а также не более двух участников в каждой весовой категории в личном первенстве, чьи очки не шли в копилку команды. Соревнования проводились по системе с выбыванием после набора шести штрафных очков.

Боевой настрой командам задала группа показательных выступлений по рукопашному бою. В своем выступлении курсанты филиала продемонстрировали тактические приемы и действия боя с оружием, комплекс рукопашного боя с автоматом, приемы обезоруживания, учебные схватки с превосходящим противником, а также показали специальные приемы концентрации (разбитие досок).

Кроме того, свое мастерство в показательном выступлении продемонстрировали члены сборной команды филиала академии по самбо: мастер спорта России по самбо Евгений Гаранин, кандидаты в мастера спорта Артем Хрипченко и Николай Гаранин, а также Роман Ширшов, имеющий первый спортивный разряд.

Курсанты выполняли акробатические упражнения, показывали весь арсенал бросковой техники самбо, а также болевые приемы, контрдействия и удержания.

В командном первенстве победителями соревнований стала команда факультета №4, серебренным призером — команда факультета №2, тройку лидеров замкнула команда факультета №3.



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