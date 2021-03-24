24.03.2021 (20:06)

Курсанты Военной академии РХБ защиты готовятся к параду Победы на Красной площади

В Костроме на территории Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко офицеры и курсанты парадного расчета проводят плановые тренировки для участия в военном параде 9 мая на Красной площади в Москве.

Занятия по строевой подготовке с участниками парада проходят в утренние часы и послеобеденное время. На тренировках военнослужащие оттачивают навыки в движении строевым шагом, выдерживании установленных интервалов и дистанций, равнения в строю на месте и в движении.

В рамках второго этапа подготовки личный состав с января текущего года тренирует прохождение строевым шагом в составе шеренг и рот.

Все офицеры и курсанты, которые вошли в состав парадного расчета в добровольном порядке прошли поэтапную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

В конце марта парадный расчет военной академии прибудет в Московскую область, где будет участвовать в совместных тренировках на парадной площадке в Алабине.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице