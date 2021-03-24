24.03.2021 (20:06)
Курсанты Военной академии РХБ защиты готовятся к параду Победы на Красной площади
В Костроме на территории Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко офицеры и курсанты парадного расчета проводят плановые тренировки для участия в военном параде 9 мая на Красной площади в Москве.
Занятия по строевой подготовке с участниками парада проходят в утренние часы и послеобеденное время. На тренировках военнослужащие оттачивают навыки в движении строевым шагом, выдерживании установленных интервалов и дистанций, равнения в строю на месте и в движении.
В рамках второго этапа подготовки личный состав с января текущего года тренирует прохождение строевым шагом в составе шеренг и рот.
Все офицеры и курсанты, которые вошли в состав парадного расчета в добровольном порядке прошли поэтапную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.
В конце марта парадный расчет военной академии прибудет в Московскую область, где будет участвовать в совместных тренировках на парадной площадке в Алабине.