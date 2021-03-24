24.03.2021 (19:31)

В Центральном доме Российской Армии открылась художественная выставка «АРТ- планета»

Сегодня в выставочном зале Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе открылась художественная выставка «АРТ-планета», посвященная Дню работника культуры.

Художественную галерею составляют работы живописи, графики, скульптуры. Концепция выставки состоит из портретов деятелей искусства, памятников истории и культуры разных времен и народов, цветочных композиций и пейзажей.

В числе авторов представленных работ — потомственный художник Мария Годына (работы написаны маслом и посвящены историческим памятникам России и Италии), Ульяна Шереметьева (натюрморты, темпера на бумаге), художник и архитектор Светлана Русецкая, художник и реставратор Юрий Козак (пастель), скульптор Алексей Леонов и другие. Их композиции — это призыв к людской доброте и мудрому отношению к земле, на которой мы родились, выросли и живем.

Завершает экспозицию литературная выставка «Перелистаем страницы подаренных книг» (книги с автографами советских поэтов из фонда библиотеки Центрального дома Российской Армии).



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