24.03.2021 (19:27)

В параде Победы в Самаре впервые будут задействованы зенитные ракетные системы С-400 «Триумф»

В военном параде в Самаре, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые будут задействованы зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа.

Системы поступили на вооружение соединения в декабре прошлого года, а 31 января 2021 года они заступили на боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья.

Перевооружение позволило увеличить боевые возможности зенитного ракетного полка в 1,7 раза. Отличительная особенность системы — увеличенная зона поражения, в пределах которой ведется уничтожение всех существующих и перспективных средств воздушного нападения.

Передача техники на вооружение и первый боевой пуск были проведены на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

ЗРС С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на поражать аэродинамические и баллистические цели.

Также для участия в параде из Оренбургской области в Самару ранее были привезены четыре танка Т-72Б3, две пусковые и две транспортно-заряжающие машины оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», а также боевые машины пехоты БМП-2М, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган» и другая техника.

В День Победы в парадном строю ещё будут представлены бронированные автомобили «Тигр-СпН», бронетранспортеры БТР-82А, пикапы УАЗ «Патриот», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». Всего зрители смогут увидеть свыше 60 единиц военной техники.

При подготовке к проведению парада спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков.

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