24.03.2021 (19:23)

Министр обороны РФ в качестве наставника встретился с одним из победителей конкурса «Лидеры России»

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в качестве наставника провел первую встречу с одним из победителей третьего сезона конкурса «Лидеры России» — первым заместителем директора ЗАО «Специальное конструкторское бюро» Виктором Калининим.

На встрече, в частности, обсуждался проект цифровой экосистемы, предлагаемый Виктором Калининым. Основная идея проекта заключается в создании виртуальных моделей вооружений, военной и специальной техники, которые будут «эксплуатироваться» в виртуальной реальности параллельно с действительными образцами техники. По задумке автора предложения, программа позволит в том числе упреждать различные отказы вооружений.

Также Министр обороны России поинтересовался состоянием дел ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и стоящими перед коллективом предприятия целями и задачами.

По итогам встречи были определены направления деятельности военного ведомства, в рамках которых Виктор Калинин сможет получить уникальный опыт работы в системе государственного управления.

Справочно:

«Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей», задача которого создать социальные лифты для активных граждан. Конкурс нацелен на выявление сильных управленцев и обеспечение им возможностей для реализации.



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