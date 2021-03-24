24.03.2021 (17:24)

Расчеты ЗРК Новороссийского соединения ВДВ осуществили прикрытие подразделений от средств воздушного нападения условного противника

В рамках тактического учения с гвардейским зенитным ракетным полком Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, проходящего в эти дни на полигоне Опук в Республике Крым, зенитно-ракетные батареи «Стрела-10» и «Верба» осуществили прикрытие подразделений соединения, совершавших марш из района ожидания на аэродром взлета Кировское в Крыму.

После утверждения замысла у старшего начальника, командиром полка были определены задачи подразделениям, утверждены предложения заместителей, начальников родов войск и служб по всестороннему обеспечению и управлению, проведена рекогносцировка, утверждено решение и завершено планирование боевых действий.

На основании принятого решения подразделения соединения приступили к совершению марша из районов ожидания на аэродром взлета, в ходе которого зенитно-ракетные подразделения осуществили их прикрытие от средств воздушного нападения условного противника, с выполнением зенитных учебных стрельб из ЗРК «Стрела-10» и ПЗРК «Верба».

В сложной, быстроменяющейся обстановке, с выполнением более 50 вводных, в ходе совершения марша, зенитно-ракетные подразделения полка успешно выполнили все поставленные задачи по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения условного противника.

Подразделения соединения совершив марш на аэродром Кировское провели погрузку техники и грузов в самолеты Ил-76мд в самолеты военно-транспортной авиации.

Всего в учении задействовано более 500 военнослужащих и около 40 единиц боевой и специальной техники гвардейского зенитного ракетного полка Новороссийского



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