24.03.2021 (18:22)

Лучшие военнослужащие ВДВ определяли победителя в комплексном военно-спортивном упражнении «Атлет» на конкурсе «Воин мира-2021»

Во второй день конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира», проходящего в период с 22 по 28 марта на базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, определены лучшие военнослужащие ВДВ в комплексном военно-спортивном упражнении «Атлет» среди военнослужащих-мужчин.

В соответствии с положением о конкурсе, участникам необходимо было преодолеть дистанцию 1,5 тыс. м с автоматом АК-74М, магазином к нему и подсумком.

После принятия старта на дистанции участники метают ручную осколочную гранату весом 600 г на точность в горизонтальный круг диаметром три м и расположенный на удалении 30 м от места броска, затем ведут стрельбу из автомата по мишеням, расположенным на расстоянии от 150 до 300 м, после чего должны метнуть ручную осколочную гранату на расстояние 40 м в коридоре 10 м, а также метнуть три ножа в цель с пяти м. Места определяются по времени, показанному военнослужащим на финише, с учетом набранного штрафного времени за невыполнение или неправильное выполнение того или иного элемента упражнения.

Итоги комплексного упражнения будут подведены позже.

В дальнейшем соревнования продолжатся на полигоне Тесницкое и в клубе соединения, где состоятся этапы «Снайпер», «Профессионал», а также «Кавалер» («Сударыня»).

Всего в этапе «Атлет» принимали участие более 40 военнослужащих, представляющих все соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск.

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