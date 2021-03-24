24.03.2021 (18:11)

В армейском корпусе Балтийского флота прошел Единый день РХБ защиты

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота прошел Единый день радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

Военнослужащие подразделений занимались повседневной плановой деятельностью в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения.

При проведении занятий военнослужащие имели при себе средства индивидуальной защиты, учились действовать по сигналам оповещения и выполняли нормативы по РХБЗ.

Основной целью тренировок по РХБ защите является закрепление навыков военнослужащих по использованию современных средств защиты в условиях применения противником оружия массового поражения, а также эффективному применению приборов и машин химической разведки подразделений РХБЗ, таких как РХМ-6 на базе БТР-80, дегазационных комплектов ДКВ-1М для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.

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