24.03.2021 (18:32)

Морские пехотинцы Балтийского флота улетают из Калининграда в Санкт-Петербург на Парад Победы

Свыше 150 военнослужащих морской пехоты Балтийского флота самолетами военно-транспортной авиации убывают из Калининграда в Санкт-Петербург для подготовки к участию в военном параде, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Подготовка к параду у морских пехотинцев началась зимой 2020 года. За это время с военнослужащими было проведено более 60 тренировок, на которых в общей сложности они прошли строевым шагом свыше 200 километров.

Во время подготовки к параду военные медики морской пехоты будут контролировать выполнение всех противоэпидемических мероприятий в процессе тренировок, проводить регулярное медицинское обследование и осуществлять допуск участников парада к тренировкам, а затем и к параду. Все участники парада на тренировках будут одеты в средства индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки), обеспечены антисептиками. Каждый военнослужащий привит от коронавирусной инфекции российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Перед отправкой в Санкт-Петербург военнослужащих благословил настоятель храма святого Александра Невского иерей Константин Киосев.

9 мая 2021 года в парадном строю по Дворцовой площади пройдут более 150 морских пехотинцев, прибывших из Калининградской области и представляющих Балтийский флот ВМФ России.

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