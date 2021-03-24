24.03.2021 (15:28)

Белорусские и российские десантники в ходе совместного учения обеспечили выход блокированного подразделения из района боевых действий

На полигоне Осиповичский в Могилёвской области Республики Беларусь проведён первый этап совместного белорусско-российского батальонного тактического учения.

В практических действиях принимали участие порядка 300 военнослужащих двух стран, было задействовано более 30 единиц бронетехники, около 20 единиц автомобильной техники и два вертолёта Ми-8. В интересах штаба руководства учения белорусской стороной использовался расчёт беспилотного авиационного комплекса, который проводил разведку действий условного противника и маршрута движения совместного подразделения при совершении марша.

Первый этап мероприятия боевой подготовки предусматривал проведение военнослужащими противозасадных действий путем переброски воздушным способом в опасные районы десантно-штурмовых подразделений, а также отражение нападения на колонну условных диверсионно-разведывательных групп в ходе совершения марша.

Одним из элементов стало уничтожение выдвигающегося резерва «противника» силами парашютно-десантного батальона белорусских десантников.

В соответствии с замыслом учения, российское подразделение ВДВ обеспечило деблокирование и выход подразделений белорусского соединения Сил специальных операций из окруженного района путем создания безопасного коридора после проведения инженерной разведки.

Плановое белорусско-российское тактическое учение проходит в период с 15 по 27 марта под руководством командира Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии полковника Алексея Елфимова.

От Российской Федерации в мероприятии принимают участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск. Вооруженные силы Республики Беларусь задействовали более 400 человек личного состава и около 100 единиц техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.

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