24.03.2021 (17:42)

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнит стрельбы в Баренцевом море

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, вышел в Баренцево море для выполнения плановых учебно-боевых задач. Экипаж корабля отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведёт стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням.

После выполнения боевых упражнений в Баренцевом море фрегат вернётся в основной пункт базирования – Североморск.

В прошлом году фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» провёл комплекс испытаний современного гиперзвукового оружия морского базирования в Белом море, выполнив несколько успешных испытательных стрельб гиперзвуковой ракетой «Циркон».

В текущем году экипаж фрегата также будет задействован в испытаниях гиперзвукового оружия.

Справочно:

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.

В настоящее время в составе Северного флота действуют два таких фрегата: «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». Третий фрегат, названный в честь легендарного командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны адмирала Арсения Григорьевича Головко, достраивается на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

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