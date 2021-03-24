24.03.2021 (17:41)
Восемь модернизированных БМП поступило на вооружение танковой дивизии ЦВО в Челябинской области
Восемь модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М поступило на вооружение мотострелковых подразделений гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области. Модернизированные боевые машины пополнят парк вооружения мотострелковых батальонов танковых полков соединения.
В отличие от моделей более ранних модификаций БМП-2М имеет автоматическую систему управления огнем, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время суток. На поступивших боевых машинах пехоты установлена новая радиостанция Р-168 «Акведук», способная устойчиво работать в условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника.
БМП-2М предназначена для транспортировки военнослужащих к переднему краю на поле боя, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.
Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит 3 танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.