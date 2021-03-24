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24.03.2021 (17:28)

Танкисты ЦВО при поддержке авиации и артиллерии уничтожили базу условных террористов на учении под Оренбургом

Более 40 танковых экипажей Центрального военного округа при поддержке артиллерии и авиации совершили обход и уничтожили базу условного незаконного вооружённого формирования на учении в Оренбургской области.

Практические действия проходили на Тоцком полигоне. Экипажам танков Т-72Б3 нужно было совершить обходы по заснеженным участкам местности и перекрёстным огнем нанести поражение противнику, который укрылся от ударов с воздуха в фортификационных сооружениях. Прикрытие подхода танковых экипажей к противнику обеспечили артиллерийские подразделения. Они полупрямой наводкой из 152-мм гаубиц «Мста-Б» и артиллерийских орудий «Хоста» наносили сосредоточенные удары по долговременным огневым точкам. Также поддержку танкам оказывало звено вертолетов Ми-8. Также в практических действиях принимали участие мотострелковые и инженерные подразделения, расчеты радиоэлектронной борьбы.

Розыгрыш эпизода состоялся в рамках двустороннего командно-штабного учения под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина. В нем приняли участие около 900 военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танковые войска , Танки , Центральный военный округ
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