24.03.2021 (17:11)

На старт окружного конкурса АрМИ-2021 «Суворовский натиск» в ЮВО впервые вышли экипажи БТР-82А

Впервые на старт окружного этапа конкурса Армейских международных игр (АрМИ-2021 «Суворовский натиск» вышла команда мотострелков 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на бронетранспортерах БТР-82А. Участники состязаний на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области наравне с экипажами гусеничной бронетехники продемонстрируют мастерство в преодолении препятствий трассы «Танкового биатлона».

Также в третий день соревнований продолжили состязания танкисты 49-й и 58-й общевойсковых армий ЮВО.

Всего в состязаниях принимают участие около 100 военнослужащих из Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, Крыма, а также из республик Северного Кавказа.

Участникам соревнований предстоит преодолеть наземные и водные преграды, поразить 3 различных типа мишеней на удалении от 900 до 2200 м.

В этом году состязания проходят в присутствии зрителей и болельщиков. Накануне все участники конкурсов АрМИ ЮВО были вакцинированы против новой коронавирусной инфекции. Зрителям рекомендовано находиться на трибунах в защитных медицинских масках.

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