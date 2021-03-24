24.03.2021 (16:33)

В Московской области пройдет окружной этап конкурса по полевой выучке «Мастера артиллерийского огня»

В Московской области пройдет окружной этап соревнований артиллерийских расчетов Западного военного округа «Мастера артиллерийского огня». Этот конкурс является отборочным туром АрМИ-2021.

В данном этапе участвуют свыше 5 команд общей численностью более 100 человек. Он заключается в состязании артиллерийских батарей на точность выполнения огневых задач. Участники в дневное и ночное время суток продемонстрируют вождение машин «Урал» с преодолением естественных и искусственных препятствий, стрельбу из специально подготовленного окопа по целям из миномета 2С12А, ПКТ, а также из гранатометов РПГ-7В и автоматов АК-74. Для поражения цели каждой команде выделяется три мины.

Победители окружного этапа, лучшие миномётные расчёты, примут участие во всероссийских соревнованиях артиллеристов, которые пройдут в городе Саратов на базе учебного центра боевой подготовки ракетных войск и артиллерии.

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