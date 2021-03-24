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24.03.2021 (16:42)

С экипажами палубных вертолетов Ка-27ПЛ Балтийского флота проведено учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника

С экипажами палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации Балтийского флота проведено учение по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника в морском полигоне флота.

В ходе учения экипажи вертолетов отработали комплекс задач по поиску, обнаружению, классификации, поддержанию контакта и слежению, а также противодействию субмарине «противника» с применением различных комплексов противолодочного вооружения.

Для обнаружения целей в указанный квадрат моря были направлены вертолеты морской авиации флота Ка-27ПЛ, где экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подлодками с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств. После обнаружения и определения координат подводных лодок летчики уничтожили специальную имитированную подводную цель при помощи авиационных бомб.

В качестве субмарин условного противника были задействованы дизель-электрические подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», в настоящее время выполняющие задачи в море.

Полеты и практическое бомбометание совершались по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота. Выполнению полетов морской авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава и наземных служб.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Вертолеты , Западный военный округ
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