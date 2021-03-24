24.03.2021 (16:17)

Всеармейский конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш» стартует в Центре военно-спортивной подготовки ЦВО «Ергаки»

Всеармейский конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш» стартует 30 марта на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае. Состязания пройдут в рамках Армейских международных игр-2021.

В состязаниях примут участие сборные Центрального, Южного, Восточного, Западного военных округов, Воздушно-десантных войск, а также команды военных училищ: Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала В.Ф.Маргелова, Военного института физической культуры, женская сборная Вооруженных Сил России, команда Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также впервые в конкурсе примет участие команда военнослужащих Северного флота.

В рамках соревнований участникам конкурса предстоит совершить 50-километровый лыжный марш с выполнением 12 специальных задач, в которые включены преодоление подъемов и спусков с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности и разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, метание гранат и другие.

По итогам конкурса победитель получит Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации, а также право представлять страну на Армейских международных играх.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице