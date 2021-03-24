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24.03.2021 (16:03)

Вертолетчики ЦВО выполнили ночные учебно-тренировочные полеты на предельно малых высотах в Новосибирской области

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» Центрального военного округа (ЦВО) отработали ночные учебно-тренировочные полеты на предельно малых высотах с использованием приборов ночного видения в Новосибирской области.

В ходе ночных учебно-тренировочных полетов вертолетчики отработали полеты на предельно малых высотах и выполнили задачи по посадке вертолетов на неподготовленные площадки с использованием навигационных приборов.

 Кроме того, военнослужащие отработали практические навыки по управлению ударными вертолетами, выполняя взлет, посадку, полет по заданному маршруту с разведкой и обнаружению объектов условного противника в ночное время.

При выполнении поставленных задач летчики использовали очки ночного видения ГЕО-ОНВ-1, при этом внешними сигналами и внутренним освещением пользоваться запрещено для выявления «противником» демаскирующих признаков.

В учебно-тренировочных полетах транспортной авиации были задействованы более 10 вертолетов Ми-8АМТШ-В, а также около 50 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава отдельного вертолетного полка, входящего в состав 14-й армии ВВС ПВО Центрального военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Вертолеты , Центральный военный округ , ВВС
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