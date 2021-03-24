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24.03.2021 (15:50)

В Параде Победы в Новосибирске будет задействовано 58 единиц военной техники

Пятьдесят восемь единиц военной техники и более двух тысяч военнослужащих примут участие в параде, который пройдет в Новосибирске в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

По главной площади города во время торжественных мероприятий пройдет механизированная колонна, состоящая из боевых машин сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексов ЗРК С-400 «Триумф», «Искандер», «Панцирь-1С», ракетных систем залпового огня «Град», танков Т-72Б3М, бронированных автомобилей специального назначения «Тигр», бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин «Урал-4320» с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходных артиллерийских установок «Нона-СВК», комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Элерон» и другой техники. Возглавит колонну легендарный танк Т-34.

При подготовке к параду строго соблюдаются санитарно-противоэпидемиологические требования: все военнослужащие проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в частях и подразделениях проходят тренировки пеших расчетов и подготовка военной техники к торжественному мероприятию.

Как сообщалось ранее, жители и гости сибирской столицы впервые смогут увидеть на центральной площади Новосибирска многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КВД) и тяжелый механизированный мост ТММ-3М2 на базе автомобиля КамАЗ инженерно-саперного полка ЦВО, сформированного в конце 2020 года с местом дислокации в городе Ишим Тюменской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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