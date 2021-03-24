24.03.2021 (15:04)

Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» совершает неофициальный визит в Грецию

Новейший российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» совершает неофициальный визит в греческий порт Пирей.

В честь визита на борту корабля Северного флота побывают высокопоставленные представители Греции и посольства Российской Федерации в Греческой Республике.

Российские моряки планируют пополнить в греческом порту запасы продовольствия.

Стоянка фрегата «Адмирал флота Касатонов» в порту Пирей, который он посещает уже во второй раз, продлится до 26 марта. В пятницу корабль выйдет в Средиземное море для продолжения плановых мероприятий своего первого дальнего похода.

Всего за время похода, который начался 30 декабря прошлого года, фрегат прошёл более 15 тыс. морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Турции, Кипра и Сирии.

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