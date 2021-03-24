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24.03.2021 (15:35)

Отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО проведет тренировки перед Парадом Победы в Москве

Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа им. маршала артиллерии Владимира Михалкина проведет свыше 5 тренировок перед Парадом Победы в Москве.

В ходе тренировок военнослужащие отработают элементы вождения салютных установок на ограниченной площадке, синхронное произведение артиллерийских залпов из легендарных пушек ЗиС-3, причем 12 залпов будут производиться под Гимн РФ.

Дивизион укомплектован 72 салютными установками 2А85 на базе грузового автомобиля КамАЗ и специальным пусковым комплексом для производства салютов «Триколор».

Каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным.

Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военные парады
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