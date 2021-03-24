24.03.2021 (14:24)
Военнослужащие танковой армии ЗВО победили в окружном этапе конкурса «Танковый биатлон»
В Ленинградской области на общевойсковом полигоне ЗВО Кирилловский завершился окружной этап международного конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». По результатам жесточайшей борьбы победителем стала команда гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.
Танковый взвод лейтенанта Дмитрия Колоярова показал высокие показатели в стрельбе из всего комплекса вооружения танка Т-72Б3. На трассе механикам-водителям удалось разогнать 46 тонные танки до скорости около 80 километров в час.
За победу в окружном этапе конкурса военнослужащие из команды танкового объединения ЗВО были награждены грамотами, вымпелами и ценными подарками. На данный момент все военнослужащие вернулись в пункт постоянной дислокации и приступили к тренировкам к всеармейскому этапу конкурса.
В июне текущего года взвод лейтенанта Дмитрия Колоярова поборется за право представлять Россию на международном этапе конкурса.