24.03.2021 (14:24)

Военнослужащие танковой армии ЗВО победили в окружном этапе конкурса «Танковый биатлон»

В Ленинградской области на общевойсковом полигоне ЗВО Кирилловский завершился окружной этап международного конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». По результатам жесточайшей борьбы победителем стала команда гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

Танковый взвод лейтенанта Дмитрия Колоярова показал высокие показатели в стрельбе из всего комплекса вооружения танка Т-72Б3. На трассе механикам-водителям удалось разогнать 46 тонные танки до скорости около 80 километров в час.

За победу в окружном этапе конкурса военнослужащие из команды танкового объединения ЗВО были награждены грамотами, вымпелами и ценными подарками. На данный момент все военнослужащие вернулись в пункт постоянной дислокации и приступили к тренировкам к всеармейскому этапу конкурса.

В июне текущего года взвод лейтенанта Дмитрия Колоярова поборется за право представлять Россию на международном этапе конкурса.

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