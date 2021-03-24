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24.03.2021 (14:48)

Подразделение Оперативной группы российских войск в Приднестровье готовится к полевому выходу

Военнослужащие ремонтной роты Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) готовятся к проведению полевого выхода.

На занятиях специалисты ремонтной роты ОГРВ ПРРМ изучили требования безопасности и порядок работы при проведении ремонтных мероприятий различной сложности в полевых условиях.

В рамках подготовки военной техники ремонтного подразделения к полевому выходу военнослужащие ОГРВ ПРРМ произвели обслуживание и контрольный пробег таких мастерских, как: сварочная автомобильная мастерская (МС-А), ремонтно-зарядная аккумуляторная станция (СРЗ-А), ремонтно-слесарная мастерская (МРС-АТ), подвижная автомобильная ремонтная мастерская (ПАРМ).

На войсковом стрельбище были подготовлены места для размещения личного состава, а также места для хранения военной техники. 

Полевой выход с ремонтной ротой ОГРВ ПРРМ пройдёт в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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