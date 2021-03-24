24.03.2021 (13:54)
Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с Послом Финляндии Антти Хелантером
По приглашению финской стороны заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин встретился с Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантером.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам безопасности, тематике двусторонних отношений по военной линии, а также ситуации с COVID-19.
Новости по теме:
Военнослужащие России и Белоруссии получили практический опыт совместных действий в ходе учения в Ульяновской области
В Военной академии РВСН пройдет Международная олимпиада по математике среди курсантов, обучающихся в военных вузах
Метки: