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24.03.2021 (13:48)

В Параде Победы в Санкт-Петербурге будет задействовано 30 единиц авиатехники Ленинградской армии

Для подготовки к Параду Победы в Санкт-Петербурге будет задействовано более 30 самолетов и вертолётов Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В небе над Дворцовой площадью в едином строю пройдут самолёты оперативно-тактической авиации объединения, такие как многоцелевые сверхманёвренные истребители поколения 4++ Су-35С, истребители Су-30, сверхзвуковые высотные всепогодные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, военно-транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26, а также вертолёты армейской авиации: разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-28 «Ночной Охотник», тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт Ми-26, многоцелевые Ми-8.

Во время репетиций лётному составу предстоит подготовиться к пилотированию боевых машин на предельно низких высотах от 150 до 500 метров.

Первые тренировки экипажей авиационной техники пройдут в середине апреля.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Западный военный округ , ВВС
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