24.03.2021 (13:31)

В музее дальней авиации в Саратовской области проведена экскурсия для юнармейцев

В Энгельсе (Саратовская область) в музее соединении дальней авиации проведена экскурсия для представителей Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Мероприятие прошло в рамках празднования 105-летия со дня основания штурманской службы Военно-воздушных сил.

Специально в честь юбилейной даты была создана выставка, на которой наглядно были продемонстрированы этапы становления и развития штурманской службы.

Экскурсовод Сергей Воронов поведал о многих подвигах штурманов и их наградах, в том числе и в годы Великой Отечественной войны, показал уникальные экспонаты.

Школьники слушали с большим вниманием, попутно задавая интересующие их вопросы.

Данное мероприятие прошло под руководством заместителя командира соединения по военно-политической работе гвардии полковника Руслана Ахметжанова. Обращаясь к юнармейцам, он сказал: «Штурман, помимо навигации, ведёт фотосъёмку, выполняет прицеливание и сброс бомб, наведение и пуск ракет, а на некоторых типах летальных аппаратов штурмана обучают управлять самолётом, для дублирования лётчика. Профессия штурман - это очень важное звено в истории о котором будущие защитники страны обязаны знать».

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