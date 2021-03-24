24.03.2021 (13:01)

В Московской области военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО выполнили боевые стрельбы в рамках БТУ

В Московской области на полигоне Головеньки военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа выполнили боевые стрельбы танков в рамках батальонного тактического учения.

Танкисты вели огонь из 125-мм пушек танков Т-80У по динамическим мишеням, имитирующим бронированную технику условного противника. Мишени появлялись в поле видимости танкистов не более чем на 70 секунд. За это короткое время наводчикам необходимо было обнаружить и поразить мишени.

Экипажам танков предстояло уничтожить низколетящие летательные аппараты условного противника на расстояние от 600 до 1200 метров из крупнокалиберных 12,7-мм пулеметов «Корд».

Всего в батальонном тактическом учении принимает участие порядка 400 военнослужащих и задействовано свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.



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