24.03.2021 (12:51)
Свыше 400 юнармейцев Волгоградской области посетили выставку вооружения и военной техники в ходе окружного этапа конкурса «Танковый биатлон»
Более 400 воспитанников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия» посетили выставку вооружения и военной техники, организованную в рамках окружного этапа конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», проходящих в эти дни на полигоне Южного военного округа (ЮВО) Прудбой в Волгоградской области.
Юноши и девушки из более чем десяти юнармейских отрядов Калачевского, Ленинского, Волжского и других районов Волгоградской области смогли воочию увидеть не только современное вооружение и военную технику, которой оснащена современная армия, но образцы стрелкового оружия времён Великой Отечественной войны.
Военнослужащие мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгограде, рассказали прибывшим гостям о тактико-технических характеристиках и возможностях стрелкового оружия и военной техники, а каждый желающий мог лично потрогать и подержать в руках выставленные экспонаты.
Наибольший интерес у юнармейцев вызвали образцы техники участников соревнований – танки Т-72Б и Т-90, вертолеты армейской авиации Ка-52 и Ми-8, бронетранспортер БТР-82А и бронеавтомобиль «Рысь», а также экспозиция стрелкового оружия, включающая в себя снайперские винтовки СВД и ВСС, пистолет Ярыгина (ПЯ) и легендарные автоматы Калашникова различных модификаций.
В состязаниях «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» принимают участие около 100 военнослужащих из Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, Крыма, а также из республик Северного Кавказа. Конкурсы завершатся церемонией награждения победителей, которая состоится в субботу 27 марта с.г.