24.03.2021 (12:51)

Свыше 400 юнармейцев Волгоградской области посетили выставку вооружения и военной техники в ходе окружного этапа конкурса «Танковый биатлон»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Свыше 400 юнармейцев Волгоградской области посетили выставку вооружения и военной техники в ходе окружного этапа конкурса «Танковый биатлон»

Более 400 воспитанников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия» посетили выставку вооружения и военной техники, организованную в рамках окружного этапа конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», проходящих в эти дни на полигоне Южного военного округа (ЮВО) Прудбой в Волгоградской области.

Юноши и девушки из более чем десяти юнармейских отрядов Калачевского, Ленинского, Волжского и других районов Волгоградской области смогли воочию увидеть не только современное вооружение и военную технику, которой оснащена современная армия, но образцы стрелкового оружия времён Великой Отечественной войны.

Военнослужащие мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгограде, рассказали прибывшим гостям о тактико-технических характеристиках и возможностях стрелкового оружия и военной техники, а каждый желающий мог лично потрогать и подержать в руках выставленные экспонаты.

Наибольший интерес у юнармейцев вызвали образцы техники участников соревнований – танки Т-72Б и Т-90, вертолеты армейской авиации Ка-52 и Ми-8, бронетранспортер БТР-82А и бронеавтомобиль «Рысь», а также экспозиция стрелкового оружия, включающая в себя снайперские винтовки СВД и ВСС, пистолет Ярыгина (ПЯ) и легендарные автоматы Калашникова различных модификаций.

В состязаниях «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» принимают участие около 100 военнослужащих из Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, Крыма, а также из республик Северного Кавказа. Конкурсы завершатся церемонией награждения победителей, которая состоится в субботу 27 марта с.г.

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